Катастрофа Ан-26: суд арестовал командира воинской части из Чугуева

Печерский суд Киева взял под стражу командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Источник: Hromadske из зала суда

Детали: По данным следствия, Глазунов утверждал плановую таблицу полетов, которая предусматривала учебные полеты с остановками для технического обследования, и разрешил проведение так называемых конвейерных полетов - когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий. Это, по мнению следствия, и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе и не смог оперативно решить проблему.

Также, по данным следствия, нарушением является то, что на самолет допустили 18 штурманов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих. Прокуроры отмечают, что на борту было всего 10 парашютов и 10 кислородных масок, также указывает на то, что количество людей на борту было превышено.

Также следователи отмечают, что командир экипажа Богдан Кишеня 11 месяцев не практиковал ночные полеты, а потому не должен был быть допущен на борт. Кроме этого, следователи говорят, что Кишеня имел проблемы с посадкой самолета и это его руководство должно учесть.

Прокуратура просила взять под стражу Глазунова, а адвокат подозреваемого Сергей Рогозин просил оставить ходатайство без удовлетворения, отметив, что его подзащитный не собирается скрываться.

Также адвокат заявил, что в плановой таблице полетов отсутствует информация о конвейерных полетах. А прокуроры, со своей стороны, сказали, что там указано об остановках, которые должны были осуществляться, но не осуществлялись.

Еще адвокат рассказал о положительной характеристике Глазунова, в частности о том, что он является участником боевых действий, имеет награды от Министерства обороны, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Сам подозреваемый отметил, что вес на борту не была превышен, а о допуске Кишени решение принял не он. Также Глазунов отметил, что полеты конвейером не носили систематический порядок, а также отметил, что в тот день не был командиром смены, а потому не мог это контролировать.

Также Глазунов утверждал, что у каждого из военных были парашюты и кислородные маски, а техническая проверка не дала бы результатов, поскольку, по его словам, поломка произошла во время вступления скорости.

Также он уточнил, почему о допуске пилота решение принимал не он.

Прямая речь: "В этот день я был старшим первой смены, старшим второй смены был мой заместитель. С 15:30 до 18:00 я был уже в своем рабочем кабинете, работал с документами. Наблюдение выполнял другой человек. Меня обвиняют в том, что я давал команду на конвейер? Я не давал команду на конвейер. Ее дает командир полетов. Так, старший смены его контролирует, может вмешаться и не допустить этого. Но я это сделать не мог, поскольку не был на месте в это время.

Относительно Кишени. Я не имел права его проверять, так как я не имею допуска, у меня допуск только на самолет Л-39. Непосредственно его подготовкой занимается руководитель эскадрильи. Так, контрольный полет ему дал командир и после контрольного полета, решил, что он готов, после этого Кишеня полетел сам, а потом с курсантами. И это контролирует мой заместитель по летной подготовке".