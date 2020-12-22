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Рада планирует рассмотреть законопроект о реформе СБУ в январе

Вторник, 22 декабря 2020, 16:35

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины в январе.

Об этом сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Большие реформы мы отложили немного, но хотим в январе вернуться и в ударном темпе (рассмотреть законопроекты). Это" амнистия капитала", создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ", - сказал он.

Верховная Рада впервые подошла к рассмотрению законопроекту №3196-д, который должен радикально изменить СБУ, 18 декабря, но не смогла принять решение из-за нехватки голосов.

"Европейская правда" подробно освещала запланированную реформу. Весной ЕП рассказала, как эксперты Международной консультативной группы (в которую входят представители НАТО, ЕС и США) раскритиковали первый проект реформы.

Позже ЕП узнала об оценках обновленного законопроекта, и те оказались осторожно положительными со стороны западных экспертов и значительно критичнее со стороны самой СБУ.

Сейчас ЕвроПравда располагает также общей оценкой Международной консультативной группы, в которой указано, что проект является значительным шагом вперед, хотя учитывает не все ее рекомендации (и вполне возможно, что это правильно, ведь Украина проводит реформы для себя, а не для Запада ).

Подробнее о реформе читайте в статье: Реформа несмотря на сопротивление: как и вопреки чему должна измениться Служба безопасности Украины

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Темы: СБУреформыВерховная Рада
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