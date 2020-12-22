Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада планирует рассмотреть законопроект о реформе СБУ в январе

Вторник, 22 декабря 2020, 17:35

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины в январе.

Об этом сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Большие реформы мы отложили немного, но хотим в январе вернуться и в ударном темпе (рассмотреть законопроекты). Это" амнистия капитала", создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ", - сказал он.

Верховная Рада впервые подошла к рассмотрению законопроекту №3196-д, который должен радикально изменить СБУ, 18 декабря, но не смогла принять решение из-за нехватки голосов.

"Европейская правда" подробно освещала запланированную реформу. Весной ЕП рассказала, как эксперты Международной консультативной группы (в которую входят представители НАТО, ЕС и США) раскритиковали первый проект реформы.

Позже ЕП узнала об оценках обновленного законопроекта, и те оказались осторожно положительными со стороны западных экспертов и значительно критичнее со стороны самой СБУ.

Сейчас ЕвроПравда располагает также общей оценкой Международной консультативной группы, в которой указано, что проект является значительным шагом вперед, хотя учитывает не все ее рекомендации (и вполне возможно, что это правильно, ведь Украина проводит реформы для себя, а не для Запада ).

Подробнее о реформе читайте в статье: Реформа несмотря на сопротивление: как и вопреки чему должна измениться Служба безопасности Украины

Темы: СБУреформыВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видит

На мэра Броваров напали и ограбили

НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

В Москве после разговора Навального с "отравителем" задержали сторонников политика

Коронавирус-мутант: Минздрав посоветовал украинцам, как защититься

Все новости...
СБУ
Еще одного российского актера признали угрозой украинской нацбезопасности
Бизнесмен за 2 млн взяток хотел поставлять неликвид национальным сборным – СБУ
Запись разговора главы КСУ разоблачает его причастность к судейскому мошенничеству – "Схемы"
Последние новости
18:15
Фигурант теневого ГАСИ рассказал, кто писал реформу инспекции в кабинете экс-заместителя Ермака
18:00
Украина наиболее вероятно получит вакцину Astra Zeneka – председатель ЦОС
17:59
Германия отреагировала на санкции РФ против ее правительственного аппарата
17:44
Оккупанты минировали местность и стреляли из большого калибра на Донбассе
17:43
Зеленский 15-ый день не подписывает и не ветирует закон о наказании за ложь в декларациях
17:35
Рада планирует рассмотреть законопроект о реформе СБУ в январе
17:29
Закрытие межбанка: гривня обесценивается
17:24
Оккупанты продолжают блокировать популярные украинские онлайн-медиа в Крыму
17:16
Армянская оппозиция взялась блокировать админздания в Ереване
17:13
В оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды – эколог
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!