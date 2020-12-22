Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський 15-ий день не підписує і не ветує закон про покарання за брехню в деклараціях

Вівторок, 22 грудня 2020, 17:43

Президент Володимир Зеленський більше двох тижнів не підписує закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі.

Джерело: прессекретарка президента Юлія Мендель в коментарі "Українській правді"

Деталі: На прохання УП прокоментувати таку затримку в Офісі президента відповіли, що розглядають прийняті парламентом рішення "виключно як перші кроки на шляху до відновлення повноцінної відповідальності за брехню при декларуванні".

Пряма мова Мендель: "Верховна Рада прийняла відповідні закони, почавши роботу по відновленню системи після скандального антиконституційного рішення Конституційного суду по знесенню контролю за декларуванням і відповідальності за порушення. Розглядаємо прийняті парламентом рішення виключно як перші кроки на шляху до відновлення повноцінної відповідальності за брехню при декларуванні.

Венеціанська комісія за ініціативою президента дала свою оцінку ситуації, що скалался після вказанного рішення Конституційного суду, та самого цього рішення. За оцінкою Венеціанської комісії, серед видів відповідальності за порушення при декларуванні може бути за певних умов також і позбавлення волі. Такою ж є і позиція президента".

Довідка: Згідно до статті 94 Конституції президент "протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду".

Чому це важливо: Без підпису президента закон не може бути опублікованим, а відповідно не вступає в дію.

Що цьому передувало: 7 грудня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, тепер його має підписати президент.

Прийнятий законопроєкт передбачає обмеження, а не позбавлення волі (як раніше) за брехню в декларації.

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування. 

Олександр Шумілін, УП
Теми: ЗеленськийОфіс президентадекларації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом

Україна може отримати від COVAX 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів

ІнфографікаЗеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Відео, фотоУ Харкові прощаються з Кернесом: 400 поліцейських охорони, а відспівував сам Онуфрій

За добу в Україні на COVID захворіли 537 дітей та 422 медики

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вирішуватиме, чи лишати Венедіктову, після звіту. Але успіхи вже бачить
Зеленський створив Раду з питань розвитку малого бізнесу
Зеленський змінив заступницю Єрмака
Останні новини
21:22
Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом
21:07
Офіційний курс на 24 грудня: гривня ослабла
20:52
"Кілок в серце Nord Stream-2": США готують нові санкції проти російського газопроводу – ЗМІ
20:35
"Пішов з молотка" ще один завод "Укрспирту"
20:18
AstraZeneca подала запит на реєстрацію своєї вакцини – саме її може отримати Україна
19:56
США розширили санкції проти режиму в Білорусі
19:30
НБУ призначив нового директора департаменту фінмоніторингу
19:18
оновленоСніг в Україні: протягом дня в ДТП загинули 13 людей
18:51
Керівництво Michelin вибачилось за "російський борщ" перед посольством України
18:37
Кабмін визначив бізнес-модель Приватбанку на 2020-2024 роки
Усі новини...