Зеленський 15-ий день не підписує і не ветує закон про покарання за брехню в деклараціях

Президент Володимир Зеленський більше двох тижнів не підписує закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі.

Джерело: прессекретарка президента Юлія Мендель в коментарі "Українській правді"

Деталі: На прохання УП прокоментувати таку затримку в Офісі президента відповіли, що розглядають прийняті парламентом рішення "виключно як перші кроки на шляху до відновлення повноцінної відповідальності за брехню при декларуванні".

Пряма мова Мендель: "Верховна Рада прийняла відповідні закони, почавши роботу по відновленню системи після скандального антиконституційного рішення Конституційного суду по знесенню контролю за декларуванням і відповідальності за порушення. Розглядаємо прийняті парламентом рішення виключно як перші кроки на шляху до відновлення повноцінної відповідальності за брехню при декларуванні.

Венеціанська комісія за ініціативою президента дала свою оцінку ситуації, що скалался після вказанного рішення Конституційного суду, та самого цього рішення. За оцінкою Венеціанської комісії, серед видів відповідальності за порушення при декларуванні може бути за певних умов також і позбавлення волі. Такою ж є і позиція президента".

Довідка: Згідно до статті 94 Конституції президент "протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду".

Чому це важливо: Без підпису президента закон не може бути опублікованим, а відповідно не вступає в дію.

Що цьому передувало: 7 грудня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, тепер його має підписати президент.

Прийнятий законопроєкт передбачає обмеження, а не позбавлення волі (як раніше) за брехню в декларації.

Передісторія: