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Зеленский 15-ый день не подписывает и не ветирует закон о наказании за ложь в декларациях

Вторник, 22 декабря 2020, 16:43
Зеленский 15-ый день не подписывает и не ветирует закон о наказании за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский больше двух недель не подписывает закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы.

Источник: прессекретарка президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Детали: По просьбе УП прокомментировать такую ​​задержку в Офисе президента ответили, что рассматривают принятые парламентом решения "исключительно как первые шаги на пути к восстановлению полноценной ответственности за ложь при декларировании".

Прямая речь Мендель: "Верховная Рада приняла соответствующие законы, начав работу по восстановлению системы после скандального антиконституционного решения Конституционного суда по сносу контроля за декларированием и ответственности за нарушения. Рассматриваем принятые парламентом решения исключительно как первые шаги на пути к восстановлению полноценной ответственности за ложь при декларировании.

Венецианская комиссия по инициативе президента дала свою оценку сложившейся ситуации после указанного решения Конституционного суда и самого этого решения. По оценке Венецианской комиссии, среди видов ответственности за нарушения при декларировании может быть при определенных условиях также и лишение свободы. Такой же является и позиция президента".

Справка: Согласно статье 94 Конституции президент "в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения".

Почему это важно: Без подписи президента закон не может быть опубликованным, а соответственно не вступает в силу.

Что этому предшествовало: 7 Декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, теперь его должен подписать президент.

Принятый законопроект предусматривает ограничение, а не лишение свободы (как раньше) за ложь в декларации.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОфис президентадекларации
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