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У Харкові прощаються з Кернесом: 400 поліцейських охорони, а відспівував сам Онуфрій

Середа, 23 грудня 2020, 09:31
У Харкові прощаються з Кернесом: 400 поліцейських охорони, а відспівував сам Онуфрій
Фото: Суспільне Харків

У середу, 23 грудня, в Харкові проходить церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом, який 16 грудня помер в берлінській клініці через ускладнення COVID-19.

Джерело: ZN.ua, Інтерфакс-Україна, TriolanLive

Деталі: Церемонія відспівування Кернеса почалася о 7:00 в Благовіщенському соборі Харкова. Службу правив митрополит УПЦ МП Онуфрій.

Потім труну з тілом політика доставили до Харківського національного театру опери та балету. Там всі бажаючі можуть попрощатися з мером. При цьому тіло Кернеса охороняють понад 400 правоохоронців.

Саме поховання почнеться на почесній алеї о 13:00. Кернеса поховають на 2-му міському кладовищі, де спочивають відомі харків'яни. Повідомляється, що його могила буде розташована навпроти поховань колишніх голів Харківської ОДА Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

 
Фото: Суспільне Харків

За даними Інтерфакс-Україна, попрощатися з Кернесом приїхав міський голова Києва Віталій Кличко, народні депутати Євген Мураєв і Вадим Новінський, а також колишній мер і екс-глава Харківської облдержадміністрації, народний депутат попередніх скликань Михайло Добкін. На церемонії присутні також бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс і секретар Харківської міськради.

Перед оперним театром - довга черга городян, які прийшли попрощатися з Кернесом. Люди стоять близько один до одного по кілька людей у ​​ряд, але більшість в масках.

Через похорон Кернеса перекритий рух в центрі Харкова.

"Українська правда" у Threads

Теми: КернесХарків
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