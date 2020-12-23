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В Харькове прощаются с Кернесом: 400 полицейских охраны, а отпевал сам Онуфрий

Среда, 23 декабря 2020, 09:31
В Харькове прощаются с Кернесом: 400 полицейских охраны, а отпевал сам Онуфрий
Фото: Суспільне Харків

В среду, 23 декабря, в Харькове проходит церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом, который 16 декабря скончался в берлинской клинике из-за осложнений COVID-19.

Источник: ZN.ua, Интерфакс-Украина, TriolanLive

Детали: Церемония отпевания Кернеса началась в 7:00 в Благовещенском соборе Харькова. Службу правил митрополит УПЦ МП Онуфрий.

Потом гроб с телом политика доставили в Харьковский национальный театр оперы и балета. Там все желающие могут проститься с мэром. При этом тело Кернеса охраняют более 400 правоохранителей.

Само погребение начнется на почетной аллее в 13:00. Кернеса похоронят на 2-м городском кладбище, где похоронены известные харьковчане. Сообщается, что его могила будет расположена напротив захоронений бывших председателей Харьковской ОГА Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

 
Фото: Суспільне Харків

По данным Интерфакс-Украина, проститься с Кернесом приехал городской голова Киева Виталий Кличко, народные депутаты Евгений Мураев и Вадим Новинский, а также бывший мэр и экс-глава Харьковской облгосадминистрации, народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин. На церемонии присутствуют также бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс и секретарь Харьковского горсовета.

Перед оперным театром – длинная очередь горожан, пришедших проститься с Кернесом. Люди стоят близко друг к другу по несколько человек в ряд, но большинство в масках.

Из-за похорон Кернеса перекрыто движение в центре Харькова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КернесХарьков
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