Підтримка "Слуги" просіла, а конкурентів – зросла

Якби вибори до парламенту відбувалися у грудні, то до Ради пройшли б 4 партії: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" і "Батьківщина". З урахуванням похибки шанси є ще у 8 партій.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 21,1% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором".

Деталі: За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 17,3%, за "Європейську солідарність" – 15,2%, за "Батьківщину" – 10,9%.

Радикальну партію та партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримали б по 4,8%, партію "За майбутнє" – 4,3%, партію "Сила і честь" – 3,8%, "Голос" – 3,5%, партію Шарія та ВО "Свобода" – по 3,4%, УДАР Віталія Кличка – 3,3%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Опитування проходило 16-20 грудня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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