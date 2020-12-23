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Підтримка "Слуги" просіла, а конкурентів – зросла

Середа, 23 грудня 2020, 11:51
Фото ВР

Якби вибори до парламенту відбувалися у грудні, то до Ради пройшли б 4 партії: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" і "Батьківщина". З урахуванням похибки шанси є ще у 8 партій. 

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 21,1% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором".

Деталі: За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 17,3%, за "Європейську солідарність" – 15,2%, за "Батьківщину" – 10,9%. 

Радикальну партію та партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримали б по 4,8%, партію "За майбутнє" – 4,3%, партію "Сила і честь" – 3,8%, "Голос" – 3,5%, партію Шарія та ВО "Свобода" – по 3,4%, УДАР Віталія Кличка – 3,3%. 

 

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.  

 

Опитування проходило 16-20 грудня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.   

Передісторія:

  • У листопаді "Слугу народу" підтримували 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. ОПЗЖ – 17,1%, "Європейську солідарність" – 15,4%, "Батьківщину" – 8%.   

Українська правда
Теми: Верховна Радапартіїсоціологія


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