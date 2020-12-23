Поддержка "Слуги народа" просела, а конкурентов – выросла

Если бы выборы в парламент проходили в декабре, то в Раду прошли бы 4 партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". С учетом погрешности шансы есть еще у 8 партий.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 21,1% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором".

Детали: За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать 17,3%, за "Европейскую солидарность" – 15,2%, за "Батькивщину" – 10,9%.

Радикальную партию и партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддержали бы по 4,8%, партию "За будущее" – 4,3%, партию "Сила и честь" – 3,8%, "Голос" – 3,5%, партию Шария и ВО "Свобода" – по 3,4%, УДАР Виталия Кличко – 3,3%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Опрос проходил 16-20 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Предыстория: