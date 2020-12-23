Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержка "Слуги народа" просела, а конкурентов – выросла

Среда, 23 декабря 2020, 10:51
Поддержка Слуги народа просела, а конкурентов – выросла
Фото ВР

Если бы выборы в парламент проходили в декабре, то в Раду прошли бы 4 партии: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". С учетом погрешности шансы есть еще у 8 партий.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 21,1% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором".

Детали: За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать 17,3%, за "Европейскую солидарность" – 15,2%, за "Батькивщину" – 10,9%.

Радикальную партию и партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддержали бы по 4,8%, партию "За будущее" – 4,3%, партию "Сила и честь" – 3,8%, "Голос" – 3,5%, партию Шария и ВО "Свобода" – по 3,4%, УДАР Виталия Кличко – 3,3%.

 

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

 

Опрос проходил 16-20 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радапартиисоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
Все новости...
Реклама: