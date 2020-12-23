Клініка "Шаріте" оприлюднила звіт про лікування Навального

Німецька клініка "Charité" оприлюднила докладний звіт про лікування російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння "Новічком" у Росії і свої припущення, що сприяло його відновленню.

Джерело: Charité – Universitätsmedizin Berlin, яка за згодою Навального передала звіт про клінічний перебіг його хвороби медичного журналу "The Lancet*

Дослівно: "У нашого пацієнта результат був дуже добрим. Мабуть, вирішальними були інтубація і штучна вентиляція легень протягом 2-3 годин після появи симптомів і відсутність попередньої важкої гіпоксії. Початок і тривалість терапії атропіном протягом перших 2 днів (у РФ – ред.) залишаються неясними.

На щастя, не дивлячись на високий ризик аспірації у початковий період втрати свідомості і колонізацію декількома бактеріями зі стійкістю до низки ліків, у пацієнта не розвинулась небезпечна інфекція.

Його хороший стан здоров'я до отруєння, ймовірно, сприяв його одужанню".

Деталі: Навальний потрапив у російську лікарню без свідомості 20 серпня 2020 року, а 22 серпня його перевезли до Берліна. Лікарі "Charité" описали 55 днів його симптомів і лікування відтоді, як німецькі лікарі мали доступ до 44-річного політика.

Спершу у Навального діагностували важке отруєння інгібітором холінестерази. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини виявила фосфорорганічну нервово-паралітичну речовину із групи "Новічок" у зразках крові, взятих відразу після надходження пацієнта в "Charité".

Відзначається, що це практично не вплинуло на терапевтичні рішення, адже фосфорорганічні речовини нервово-паралітичної дії діють так само, як і фосфорорганічні пестициди – і лікування в значній мірі базується на досвіді отруєнь останніми.

У Навального спостерігалися, зокрема, такі симптоми: міоз (звуження зіниць), гіперсалівація (підвищене виділення слини), потовиділення, брадикардія (зміни серцевого ритму), підвищення рівня ліпази й амілази у плазмі (приписуються підшлунковій та слинній залозам), м'язова гіперактивність.

На шкірі Навального виявили 5 бактерій, стійких до багатьох ліків: Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii complex, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli і Klebsiella pneumoniae.

Тому лікарі неохоче використовували антибіотики. Інфекцію сечовивідних шляхів, викликану K pneumoniae, лікували котримоксазолом, а можливу інфекцію кровотоку, викликану Staphylococcus epidermidis, лікували 4-денним курсом ванкоміцину. Ознак легеневої інфільтрації у Навального не виявили.

Лікарі описують, як спостерігали Навального і які препарати йому вводили.

Повідомляється, що на 12-й день пацієнт почав спонтанно дихати і до 24-го дня міг бути відключений від ШВЛ. У звичайну лікарняну палату його перевели на 26-й день після появи симптомів.

При останньому контрольному відвідуванні на 55-й день лікарі констатували майже повне відновлення неврологічних, нейропсихологічних і нейрофізіологічних показників пацієнта без ознак полінейропатії.