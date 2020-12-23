Клиника "Шарите" обнародовала отчет о лечении Навального 

Немецкая клиника "Charité" обнародовала подробный отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального после отравления "Новичком" в России и свои предположения, что способствовало его восстановлению.

Источник: Charité - Universitätsmedizin Berlin, которая с согласия Навального передала отчет о клиническом течении его болезни медицинскому журналу "The Lancet*

Дословно: "У нашего пациента исход был очень благоприятным. По-видимому, решающими были интубация и искусственная вентиляция легких в течение 2-3 часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии. Начало и продолжительность терапии атропином в течение первых 2 дней (в РФ – ред.) остаются неясными.

К счастью, несмотря на высокий риск аспирации в начальный период потери сознания и колонизацию несколькими бактериями с устойчивостью к ряду лекарств, у пациента не развилась серьезная инфекция.

Его хорошее состояние здоровья до отравления, вероятно, способствовало его выздоровлению".

Детали: Навальный попал в российскую больницу без сознания 20 августа 2020 года, а 22 его перевезли в Берлин. Врачи "Charité" описали 55 дней его симптомов и лечения с тех пор, как немецкие врачи имели доступ к 44-летнему политику.

Сперва у Навального диагностировали тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Позже лаборатория вооруженных сил Германии выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок" в образцах крови, взятых сразу после поступления пациента в "Charité".

Отмечается, что это фактически не повлияло на терапевтические решения, так как фосфорорганические вещества нервно-паралитического действия действуют так же, как и фосфорорганические пестициды – и лечение в значительной степени основано на опыте отравлений последними.

У Навального наблюдались, в частности, такие симптомы миоз (сужение зрачков), гиперсаливация (повышенное выделение слюны), потоотделение, брадикардия (изменения сердечного ритма), повышение уровня липазы и амилазы в плазме (приписываются поджелудочной и слюнной железам), мышечная гиперактивность.

На коже Навального обнаружили 5 бактерий, устойчивых ко многим лекарствам: Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii complex, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae.

Поэтому врачи неохотно использовали антибиотики. Инфекцию мочевыводящих путей, вызванную K pneumoniae, лечили котримоксазолом, а возможную инфекцию кровотока, вызванную Staphylococcus epidermidis, лечили 4-дневным курсом ванкомицина. Признаков легочной инфильтрации у Навального не обнаружили.

Врачи описывают, как наблюдали Навальному и какие препараты ему вводили.

Сообщается, что на 12-й день пациент начал спонтанно дышать и к 24-му дню мог быть отлучен от ИВ. В обычную больничную палату его перевели на 26-й день после появления симптомов.

При последнем контрольном посещении на 55-й день врачи констатировали почти полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических показателей пациента без признаков полинейропатии.