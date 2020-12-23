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Силовики завершили розслідування щодо ексміністра Кожари у справі про вбивство

Середа, 23 грудня 2020, 18:16

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно екс-міністра закордонних справ Леоніла Кожари за фактом умисного вбивства.

Джерело: прокуратура Київщини

Деталі: Слідство встановило, що у лютому 2020 року обвинувачений, його дружина і потерпілий бізнесмен Сергій Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Кожара, за даними слідчих, взяв пістолет і вдарив Старицького по потилиці, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці.

Дослівно: "Наразі досудове розслідування у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті".

Теми: вбивствоКиївська область


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