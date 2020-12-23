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Завершено расследование относительно экс-министра Кожары по делу об убийстве

Среда, 23 декабря 2020, 17:16
Завершено расследование относительно экс-министра Кожары по делу об убийстве

Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-министра иностранных дел Леонида Кожары по факту умышленного убийства.

Источник: прокуратура Киевской области

Детали: Следствие установило, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший бизнесмен Сергей Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара, по данным следователей, взял пистолет и ударил Старицкого по затылку, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.

Дословно: "Сейчас досудебное расследование в указанном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу".

Предыстория:

  • В ночь на 22 февраля в доме Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на экс-главу МИД.
  • 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого. А 10 апреля подозрение получила и жена бывшего министра.
  • Экс-министру была избрана мера пресечения в виде залога в размере 14 млн грн, но впоследствии адвокаты добились ее уменьшения до 2 миллионов. Кожара их оплатил и готов был выйти из СИЗО.
  • Сторона обвинения подала апелляцию на решение о снижении залога и выиграла ее.
  • 11 июня Кожару снова арестовали.

Украинская правда

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Темы: убийствоКиевская область
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