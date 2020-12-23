Завершено расследование относительно экс-министра Кожары по делу об убийстве
Среда, 23 декабря 2020, 17:16
Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-министра иностранных дел Леонида Кожары по факту умышленного убийства.
Источник: прокуратура Киевской области
Детали: Следствие установило, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший бизнесмен Сергей Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара, по данным следователей, взял пистолет и ударил Старицкого по затылку, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.
Дословно: "Сейчас досудебное расследование в указанном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу".
Предыстория:
- В ночь на 22 февраля в доме Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на экс-главу МИД.
- 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого. А 10 апреля подозрение получила и жена бывшего министра.
- Экс-министру была избрана мера пресечения в виде залога в размере 14 млн грн, но впоследствии адвокаты добились ее уменьшения до 2 миллионов. Кожара их оплатил и готов был выйти из СИЗО.
- Сторона обвинения подала апелляцию на решение о снижении залога и выиграла ее.
- 11 июня Кожару снова арестовали.
Украинская правда