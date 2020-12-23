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Завершено расследование дела экс-министра Кожары об убийстве бизнесмена

Среда, 23 декабря 2020, 18:16

Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-министра иностранных дел Леонида Кожары по факту умышленного убийства.

Источник: прокуратура Киевской области

Детали: Следствие установило, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший бизнесмен Сергей Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара, по данным следователей, взял пистолет и ударил Старицкого по затылку, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.

Дословно: "Сейчас досудебное расследование в указанном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу".

Украинская правда
Темы: убийствоКиевская область


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