Сніг в Україні: протягом дня в ДТП загинули 13 людей

Поліція повідомила, що в Україні у дорожньо-транспортних пригодах 23 грудня травмовані 64 людини, ще 13 – загинули.

Джерело: Патрульна поліція, Київська міська прокуратура

Дослівно: "Сніг та ДТП: станом на 18:00 годину на території України – всього 1049, з яких 56 повідомлень щодо ДТП із загиблими та травмованими, внаслідок чого 13 осіб загинуло та 64 – травмовано".

Деталі: Зазначається також, що у Києві всього сталося 278 ДТП, в яких три людини травмувалися.

Upd. Прокуратура Києва повідомила, що 23 грудня водій автомобіля Ford Focus, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та протаранив два авто - Hyundai Accent та Kia. Внаслідок ДТП 32-річна вагітна пасажирка Ford та 25-річний пасажир Hyundai отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Через це ДТП відкрили справу.

Нагадаємо: В Україні найближчими днями очікуються снігопади і дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Внаслідок погіршення погодних умов 11 грудня в Україні зареєстрували 1435 дорожньо-транспортних пригод, в яких нарахували 8 смертей.