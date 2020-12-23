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Снег в Украине: в течение дня в ДТП погибли 13 человек

Среда, 23 декабря 2020, 18:18
Снег в Украине: в течение дня в ДТП погибли 13 человек

Полиция сообщила, что в Украине в дорожно-транспортных происшествиях 23 декабря травмированы 64 человека, еще 13 - погибли.

Источник: патрульная полиция, Киевская городская прокуратура

Дословно: "Снег и ДТП: по состоянию на 18:00 час на территории Украины - всего 1049, из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и травмированными, в результате чего 13 человек погибли и 64 - травмированы".

Детали: Отмечается также, что в Киеве всего произошло 278 ДТП, в которых три человека получили травмы.

Upd. Прокуратура Киева сообщила, что 23 декабря водитель автомобиля Ford Focus, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил два авто - Hyundai Accent и Kia. В результате ДТП 32-летняя беременная пассажирка Ford и 25-летний пассажир Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Из-за этого ДТП открыли дело.

Напомним: В Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады и сильный гололед, на дорогах гололедица.

11 декабря в результате ухудшения погодных условий в Украине зарегистрировали 1435 дорожно-транспортных происшествий, в которых насчитали 8 погибших. 

Украинская правда

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Темы: ДТПпогодаполиция
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