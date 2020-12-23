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AstraZeneca подала запит на реєстрацію своєї вакцини – саме її може отримати Україна

Середа, 23 грудня 2020, 19:18
AstraZeneca подала запит на реєстрацію своєї вакцини – саме її може отримати Україна

Шведсько-британська компанія AstraZeneca подала пакет документів на реєстрацію вакцини від коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Британії Метт Генкок, якого цитує Reuters

Деталі: Після подачі документів британському регулятору AstraZeneca суттєво наблизилася до дозволу на використання вакцини.

Пряма мова Генкока: "Я радий повідомити вам, що вакцина Oxford AstraZeneca, розроблена тут, у Великій Британії, подала повний пакет даних в Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я на затвердження.

Це наступний крок до рішення про застосування вакцини, яка наразі виробляється".

Нагадаємо: 26 листопада творці російської вакцини "Супутник V" запропонували шведсько-британській компанії AstraZeneca скомбінувати препарати нібито для збільшення ефективності.

Компанія AstraZeneca 11 грудня заявила, що починає клінічні випробування комбінації власної вакцини від коронавірусу з російським препаратом "Супутник V".

У ЦГЗ заявили, що Україна найімовірніше отримає вакцину AstraZeneсa.

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Теми: вакцинаціякоронавірусепідемія
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