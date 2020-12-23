Шведско-британская компания AstraZeneca подала пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, которого цитирует Reuters

Детали: После подачи документов британскому регулятораAstraZeneca существенно приблизилась к разрешению на использование вакцины.

Прямая речь Хэнкока: "Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, подала полный пакет данных в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения для утверждения.

Это следующий шаг к решению о применении вакцины, которая уже производится".

Напомним: 26 ноября создатели российской вакцины "Спутник V" предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.

В ЦОС заявили, что Украина скорее всего получит вакцину AstraZeneсa.

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