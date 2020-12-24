На Донбасі ворог тричі порушив режим "тиші"

В течение суток 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня, с начала суток 24 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, 23 декабря враг стрелял вблизи Водяного, неподалеку Талаковки, и в пригороде Авдеевки.

Защитники огонь они не открывали. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

С начала суток 24 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Передісторія: