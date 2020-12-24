На Донбассе враг трижды нарушил режим "тишины"
Четверг, 24 декабря 2020, 06:47
Упродовж доби 23 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню, з початку доби 24 грудня по всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: Зокрема, 23 грудня ворог стріляв поблизу Водяного, неподалік Талаківки, та передмісті Авдіївки.
Захисники вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.
З початку доби 24 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Предыстория:
- За сутки 22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов.
Украинская правда