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На Донбассе враг трижды нарушил режим "тишины"

Четверг, 24 декабря 2020, 07:47
Фото Минобороны

Упродовж доби 23 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню, з початку доби 24 грудня по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Зокрема, 23 грудня ворог стріляв поблизу Водяного, неподалік Талаківки, та передмісті Авдіївки.

Захисники вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

З початку доби 24 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.  

Предыстория:

  • За сутки 22 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна


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