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Ресторанам і кафе дозволили в Новий рік працювати до 7-ї ранку

Четвер, 24 грудня 2020, 09:51
Ресторанам і кафе дозволили в Новий рік працювати до 7-ї ранку

Кабінет міністрів дозволив ресторанам та кафе у Новорічну ніч працювати до 7:00, а не до 1:00, як було раніше.

Джерело: постанова КМУ від 23 грудня №1301 про внесення зміни до постанови Кабміну від 9 грудня №1236

Деталі: У пункті 2 постанови уряду від 9 грудня у підпункті 12 слова "до 1-ї години" замінено на "до 7-ї години".

У цьому пункті сказано, що на час карантину забороняється робота з 23-ї до 7-ї години, із забороною проведення розрахункових операцій після 22-ї години, суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім надання послуг у новорічну ніч.

Нагадаємо: Розважальні новорічні заходи та концерти біля ялинок на площах заборонені через епідемію COVID-19, а з 8-го до 24-е січня включно в Україні буде діяти жорсткий карантин.

У період посиленого карантину ресторани й кафе зможуть працювати лише у форматі "забери з собою" та адресної доставки.

УП, оновлено

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинсвяткуванняКабінет міністрів
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