Ресторанам и кафе разрешили в Новый год работать до 7 утра

Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе в Новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как было раньше.

Источник: постановление КМУ от 23 декабря №1301 о внесении изменения в постановление Кабмина от 9 декабря №1236

Детали: В пункте 2 постановления правительства от 9 декабря в подпункте 12 слова "до 1 часа" заменены на "до 7 часов".

В этом пункте сказано, что на время карантина запрещается работа с 23-х до 7-ми часов, с запретом проведения расчетных операций после 22-х часов, субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и деятельности после 23 часов 31 декабря 2020 года до 1 часа 1 января 2021 года.