Ресторанам и кафе разрешили в Новый год работать до 7 утра

Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе в Новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как было раньше.

Источник: постановление КМУ от 23 декабря №1301 о внесении изменения в постановление Кабмина от 9 декабря №1236

Детали: В пункте 2 постановления правительства от 9 декабря в подпункте 12 слова "до 1 часа" заменены на "до 7 часов".

В этом пункте сказано, что на время карантина запрещается работа с 23-х до 7-ми часов, с запретом проведения расчетных операций после 22-х часов, субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме оказания услуг в новогоднюю ночь.

Напомним: Развлекательные новогодние мероприятия и концерты у елок на площадях запрещены из-за эпидемии COVID-19, а с 8-го по 24-е января включительно в Украине будет действовать жесткий карантин.

В период усиленного карантина рестораны и кафе смогут работать только в формате "на вынос" и адресной доставки.