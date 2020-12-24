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Голову КС викликають до Офісу генпрокурора

Четвер, 24 грудня 2020, 14:25

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора та джерела "Української правди" 

Деталі: В ОГП агентству не уточнили, в рамках розслідування якої справи Тупицького викликають і для яких саме процесуальних дій.

За даними "Української правди",йдеться про справу колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, а Олександра Тупицького викликають в Офіс генпрокурора на 9:30 понеділка для вручення підозри.

Цьому передувало: Днями журналісти "Схем" із посиланням на запис розмови за участю Олександра Тупицького повідомили, що чинний голова КС, коли був суддею в Донецьку у 2006–2010 роках, за допомогою впливу та знайомств серед суддів сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав частку у цьому підприємстві.

У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо іншого судді – колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.



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