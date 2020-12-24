Голову КС викликають до Офісу генпрокурора

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора та джерела "Української правди"

Деталі: В ОГП агентству не уточнили, в рамках розслідування якої справи Тупицького викликають і для яких саме процесуальних дій.

За даними "Української правди", йдеться про справу колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, а Олександра Тупицького викликають в Офіс генпрокурора на 9:30 понеділка для вручення підозри.

Цьому передувало: Днями журналісти "Схем" із посиланням на запис розмови за участю Олександра Тупицького повідомили, що чинний голова КС, коли був суддею в Донецьку у 2006–2010 роках, за допомогою впливу та знайомств серед суддів сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав частку у цьому підприємстві.

У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу", в заволодінні яким підозрюють Татькова.

Передісторія:

17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Віктору Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. У липні 2016 року в ГПУ заявляли, що домагаються арешту рахунків панамської фірми у Ліхтенштейні, бенефіціарами якої були Ємельянов і його дружина.

29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадав під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Із 12 грудня 2016 року Віктор Татьков перебуває в розшуку, провадження було відкрито у 2013-му.

У квітні 2018 року стало відомо, що Віктор Татьков просив притулку в Австрії (у Відні жили його дружина та малолітні діти).

Журналісти "Схем" писали також, що на родичів та незаможних друзів Татькова записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.

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