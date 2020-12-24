Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главу КС вызывают в Офис генпрокурора

Четверг, 24 декабря 2020, 13:25
Главу КС вызывают в Офис генпрокурора

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора и источники "Украинской правды"

Детали: В ОГП агентству не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкого вызывают и для каких именно процессуальных действий.

По данным "Украинской правды", речь идет о деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, а Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора на 9:30 понедельника для вручения подозрения.

Этому предшествовало: На днях журналисты "Схем" со ссылкой на запись разговора с участием Александра Тупицкого сообщили, что действующий глава КС, когда был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, с помощью влияния и знакомств среди судей способствовал завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил долю в этом предприятии.

В октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КС, в кафе возле КСУ убеждал донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревают Татькова.

Предыстория:

  • 17 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Виктору Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. В июле 2016 года в ГПУ заявляли, что добиваются ареста счетов панамской фирмы в Лихтенштейне, бенефициарами которой были Емельянов и его жена.
  • 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, поскольку он подпадал под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).
  • С 12 декабря 2016 года Виктор Татьков находится в розыске, производство было открыто в 2013-м.
  • В апреле 2018 года стал известно, что Виктор Татьков просил убежища в Австрии (в Вене жили его жена и малолетние дети).
  • Журналисты "Схем" писали также, что на родственников и неимущих друзей Татькова записаны порядка сотни объектов недвижимости в Украине и под десяток в Испании.

Читайте также: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТупицкийКСОфис генпрокурорасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Тупицкий
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
В Конституционном суде не смогли выдвинуть кандидатов на должность председателя
Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП
Последние новости
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
Все новости...
Реклама: