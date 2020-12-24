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Главу КС вызывают в Офис генпрокурора

Четверг, 24 декабря 2020, 14:25

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора и источники "Украинской правды"

Детали: В ОГП агентству не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкого вызывают и для каких именно процессуальных действий.

По данным "Украинской правды", речь идет о деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, а Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора на 9:30 понедельника для вручения подозрения.

Этому предшествовало: На днях журналисты "Схем" со ссылкой на запись разговора с участием Александра Тупицкого сообщили, что действующий глава КС, когда был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, с помощью влияния и знакомств среди судей способствовал завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил долю в этом предприятии.

В октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КС, в кафе возле КСУ убеждал донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревают Татькова.

Предыстория:

  • 17 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Виктору Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. В июле 2016 года в ГПУ заявляли, что добиваются ареста счетов панамской фирмы в Лихтенштейне, бенефициарами которой были Емельянов и его жена.
  • 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, поскольку он подпадал под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).
  • С 12 декабря 2016 года Виктор Татьков находится в розыске. 
  • В апреле 2018 года стал известно, что Виктор Татьков просил убежища в Австрии (в Вене жили его жена и малолетние дети).
  • Журналисты "Схем" писали также, что на родственников и неимущих друзей Татькова записаны порядка сотни объектов недвижимости в Украине и под десяток в Испании.

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Темы: ТупицкийКСОфис генпрокурорасуд


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