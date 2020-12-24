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Зеленський прилетів до Запоріжжя відкрити шматочок сумнозвісного мосту

Четвер, 24 грудня 2020, 14:37
Зеленський прилетів до Запоріжжя відкрити шматочок сумнозвісного мосту

Президент Володимир Зеленський відкрив у Запоріжжі автомобільний рух новим мостовим переходом через річку Старий Дніпро.

Джерело: сайт Офісу президента, Укравтодор у Facebook

Деталі: Зеленський розповів, що протяжність всього Запорізького мосту – понад 9 кілометрів, він складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких – 27 штучних споруд.

Також за його словами, цю переправу хотіли побудувати ще з 1965 року і у четвер відкрили першу частину мосту.

Дослівно: "Верхова споруда Балкового мосту створила одразу три смуги руху. Будівництво низової споруди Балкового мосту триває, відкриття руху нею з Хортиці значно розвантажить Запоріжжя".

🚗🚌Як транспорт рухатиметься Балковим мостом у Запоріжжі? 🌉 Відсьогодні, 24 грудня, за участі Президента України...

Опубліковано Укравтодор Четвер, 24 грудня 2020 р.

Деталі: За словами місцевих жителів, нинішня подія не вирішує питання трафіку в місті: головний проліт мосту ще не добудований, тож єдиним варіантом переїхати з лівого на правий берег Дніпра досі лишаються мости Преображенського і Дніпрогес.

Місцеві журналісти також зазначають, що на відкритті нинішнього об’єкту Зеленський вказав,  що будівництво в Запоріжжі - це не просто міст, а "мостовий ансамбль". Президент переконує, що згідно з домовленістю з головним підрядником, проєкт планують завершити у 2021 році.

Нагадаємо: У липні 2019 року президент Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що міський голова піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

Філатов міст у вказані терміни відкрив, але Зеленський поставив під сумнів якість робіт.

Передісторія:

  • У лютому 2020 року стало відомо, що тендер на добудову мосту в Запоріжжі виграла турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, вона запропонувала 11,9 мільярда гривень, початкова ціна на аукціоні сягала 12,3 мільярда гривень.
  • У листопаді 2019 року прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.

Українська правда

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Теми: дорогиЗеленськийЗапоріжжя
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