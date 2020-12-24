Зеленський прилетів до Запоріжжя відкрити шматочок сумнозвісного мосту
Президент Володимир Зеленський відкрив у Запоріжжі автомобільний рух новим мостовим переходом через річку Старий Дніпро.
Джерело: сайт Офісу президента, Укравтодор у Facebook
Деталі: Зеленський розповів, що протяжність всього Запорізького мосту – понад 9 кілометрів, він складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких – 27 штучних споруд.
Також за його словами, цю переправу хотіли побудувати ще з 1965 року і у четвер відкрили першу частину мосту.
Дослівно: "Верхова споруда Балкового мосту створила одразу три смуги руху. Будівництво низової споруди Балкового мосту триває, відкриття руху нею з Хортиці значно розвантажить Запоріжжя".
🚗🚌Як транспорт рухатиметься Балковим мостом у Запоріжжі? 🌉 Відсьогодні, 24 грудня, за участі Президента України...Опубліковано Укравтодор Четвер, 24 грудня 2020 р.
Деталі: За словами місцевих жителів, нинішня подія не вирішує питання трафіку в місті: головний проліт мосту ще не добудований, тож єдиним варіантом переїхати з лівого на правий берег Дніпра досі лишаються мости Преображенського і Дніпрогес.
Місцеві журналісти також зазначають, що на відкритті нинішнього об’єкту Зеленський вказав, що будівництво в Запоріжжі - це не просто міст, а "мостовий ансамбль". Президент переконує, що згідно з домовленістю з головним підрядником, проєкт планують завершити у 2021 році.
Нагадаємо: У липні 2019 року президент Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов домовилися, що міський голова піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
Філатов міст у вказані терміни відкрив, але Зеленський поставив під сумнів якість робіт.
Передісторія:
- У лютому 2020 року стало відомо, що тендер на добудову мосту в Запоріжжі виграла турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, вона запропонувала 11,9 мільярда гривень, початкова ціна на аукціоні сягала 12,3 мільярда гривень.
- У листопаді 2019 року прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.