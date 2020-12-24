Президент Владимир Зеленский открыл в Запорожье автомобильное движение по новому мосту через реку Старый Днепр на остров Хортица.

Источник: Сайт Офиса президента, Укравтодор в Facebook

Детали: Зеленский рассказал, что протяженность всего Запорожского моста - более 9 километров, он состоит из шести транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений.

Также по его словам, эту переправу хотели построить еще с 1965 году и в четверг открыли первую часть моста.

Дословно: "Верховое сооружение Балкового моста создало сразу три полосы движения. Строительство низового сооружения Балкового моста продолжается".

🚗🚌Як транспорт рухатиметься Балковим мостом у Запоріжжі? 🌉 Відсьогодні, 24 грудня, за участі Президента України... Опубліковано Укравтодор Четвер, 24 грудня 2020 р.

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