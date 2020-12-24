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Зеленский прилетел в Запорожье открыть кусочек пресловутого моста

Четверг, 24 декабря 2020, 14:37
Зеленский прилетел в Запорожье открыть кусочек пресловутого моста

Президент Владимир Зеленский открыл в Запорожье автомобильное движение по новому мостовому переходу через реку Старый Днепр.

Источник: сайт Офиса президента, Укравтодор в Facebook

Детали: Зеленский рассказал, что протяженность всего Запорожского моста - более 9 километров, он состоит из шести транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений.

Также по его словам, эту переправу хотели построить еще с 1965 году и в четверг открыли первую часть моста.

Дословно: "Верховое сооружение Балкового моста создало сразу три полосы движения. Строительство низового сооружения Балкового моста продолжается".

🚗🚌Як транспорт рухатиметься Балковим мостом у Запоріжжі? 🌉 Відсьогодні, 24 грудня, за участі Президента України...

Опубліковано Укравтодор Четвер, 24 грудня 2020 р.

Детали: По словам местных жителей, нынешнее событие не решает вопрос трафика в городе: главный пролет моста еще не достроен, поэтому единственным вариантом переехать с левого на правый берег Днепра до сих пор остаются мосты Преображенского и Днепрогэс.

Местные журналисты также отмечают, что на открытии нынешнего объекта Зеленский указал, что строительство в Запорожье - это не просто мост, а "мостовой ансамбль". Президент утверждает, что согласно договоренности с главным подрядчиком, проект планируется завершить в 2021 году.

Напомним: В июле 2019 года президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост города не отремонтируют к 14 сентября.

Филатов мост в указанные сроки открыл, но Зеленский поставил под сомнение качество работ.

Предыстория:

  • В феврале 2020 стало известно, что тендер на достройку моста в Запорожье выиграла турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, она предложила 11,9 миллиарда гривен, начальная цена на аукционе составляла 12,3 миллиарда гривен.
  • В ноябре 2019 премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.

Украинская правда

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Темы: дорогиЗеленскийЗапорожье
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