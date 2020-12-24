Глава КС отримав повістку в Офіс генпрокурора і зробив "хід у відповідь"

Глава Конституційного суду Олександр Тупицький підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора через виклик його 28 грудня для участі в процесуальних діях.

Джерело: пресслужба КС

Деталі: У суді підтвердили, що 24 грудня отримали повістку про виклик Тупицького.

Дослівно: "На даний час головою суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства".

Цьому передувало: Днями журналісти "Схем" із посиланням на запис розмови за участю Олександра Тупицького повідомили, що чинний голова КС, коли був суддею в Донецьку у 2006–2010 роках, за допомогою впливу та знайомств серед суддів сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав частку у цьому підприємстві.

У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу", в заволодінні яким підозрюють Татькова.

Читайте також: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду