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Глава КС отримав повістку в Офіс генпрокурора і зробив "хід у відповідь"

Четвер, 24 грудня 2020, 16:26
Глава КС отримав повістку в Офіс генпрокурора і зробив хід у відповідь

Глава Конституційного суду Олександр Тупицький підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора через виклик його 28 грудня для участі в процесуальних діях.

Джерело: пресслужба КС

Деталі: У суді підтвердили, що 24 грудня отримали повістку про виклик Тупицького.

Дослівно: "На даний час головою суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства".

Цьому передувало: Днями журналісти "Схем" із посиланням на запис розмови за участю Олександра Тупицького повідомили, що чинний голова КС, коли був суддею в Донецьку у 2006–2010 роках, за допомогою впливу та знайомств серед суддів сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав частку у цьому підприємстві.

У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу", в заволодінні яким підозрюють Татькова.

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Українська правда
Теми: КСОфіс генпрокурора
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