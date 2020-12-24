Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава КС отримав повістку в Офіс генпрокурора і зробив "хід у відповідь"

Четвер, 24 грудня 2020, 17:26

Глава Конституційного суду Олександр Тупицький підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора через виклик його 28 грудня для участі в процесуальних діях.

Джерело: пресслужба КС

Деталі: У суді підтвердили, що 24 грудня отримали повістку про виклик Тупицького.

Дослівно: "На даний час головою суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства".

Цьому передувало: Днями журналісти "Схем" із посиланням на запис розмови за участю Олександра Тупицького повідомили, що чинний голова КС, коли був суддею в Донецьку у 2006–2010 роках, за допомогою впливу та знайомств серед суддів сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав частку у цьому підприємстві.

У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу", в заволодінні яким підозрюють Татькова.

Читайте також: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду

Українська правда
Теми: КСОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС і Британія після року переговорів узгодили умови торгівлі після Brexit

Регулятор підвищив тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік

відеоДетективи НАБУ вполювали суддю Вовка і вручили повістку

Офіс Зеленського виправив заяву про "Велике будівництво" після звинувачення в маніпуляції

Зеленський продовжив на рік особливий статус Донбасу

Комітет у Раді не став розбиратися з кнопкодавством за Шкарлета 

Усі новини...
КС
Голову КС викликають до Офісу генпрокурора
Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації
Запис розмови голови КСУ вказує на його причетність до суддівського шахрайства – "Схеми"
Останні новини
17:42
МОЗ оновило перелік "червоних" країн – до нього увійшли Британія та Німеччина
17:33
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара
17:26
Глава КС отримав повістку в Офіс генпрокурора і зробив "хід у відповідь"
17:04
ЄС і Британія після року переговорів узгодили умови торгівлі після Brexit
17:00
У 2021 році держзамовлення для "Укроборонпрому" збільшать – Зеленський
16:58
На сайті президента Молдови розділ "молдовською" замінили на "румунською"
16:50
Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380 мільйонів
16:48
НАБУ прослідковує схему "ОГП-Печерський суд" для зливу справ
16:29
Дружина Зеленського розказала про життя на держдачі
16:06
Зеленський пообіцяв, що у 2021 році відкриють найдовшу трасу в країні
Усі новини...