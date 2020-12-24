Глава КС получил повестку в Офис генпрокурора и сделал "ответный ход"

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора из-за вызова его 28 декабря для участия в процессуальных действиях.

Источник: пресс-служба КС

Детали: В суде подтвердили, что 24 декабря получили повестку о вызове Тупицкого.

Дословно: "В настоящее время председателем суда ввиду полученной повестки подготовлен ряд ходатайств в Офис генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуального действия, а именно - сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Что предшествовало: На днях журналисты "Схем" со ссылкой на запись разговора с участием Александра Тупицкого сообщили, что действующий глава КС, когда был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, с помощью влияния и знакомств среди судей способствовал завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил долю в этом предприятии.

В октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КС, в кафе возле КСУ убеждал донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревают Татькова.

Читайте также: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда