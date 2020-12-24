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На Донбасі поранили ще одного військового ЗСУ

Четвер, 24 грудня 2020, 17:03
На Донбасі поранили ще одного військового ЗСУ

Протягом доби 24 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого в ЗСУ двоє поранених.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення".

Деталі: Зазначається, що військовому надали допомогу та відправили до лікарні.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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