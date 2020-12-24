На Донбассе ранили еще одного военного ВСУ

В течение суток 24 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, в результате чего в ВСУ двое раненых.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение".

Детали: Отмечается, что военному оказали помощь и отправили в больницу.