Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе ранили еще одного военного ВСУ

Четверг, 24 декабря 2020, 18:03

В течение суток 24 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, в результате чего в ВСУ двое раненых.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение".

Детали: Отмечается, что военному оказали помощь и отправили в больницу.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав обновил перечень "красных" стран – в него вошли Великобритания и Германия

ЕС и Британия после года переговоров согласовали условия торговли после Brexit

Регулятор повысил тарифы на производство тепла для населения на 2021 год

видеоДетективы НАБУ поймали судью Вовка и вручили повестку

Офис Зеленского исправил заявление о "Большой стройке" после обвинения в манипуляции

Зеленский продлил на год особый статус Донбасса

Все новости...
Донбасс
На Донбассе подорвался боец
Зеленский продлил на год особый статус Донбасса
На Донбассе враг трижды нарушил режим "тишины"
Последние новости
18:49
Лидер Шотландии: Brexit противоречит воле шотландцев, нам нужна независимость
18:30
Очередной завод "Укрспирт" продали на аукционе за 55 миллионов
18:04
Парламент Грузии утвердил новое правительство
18:03
На Донбассе ранили еще одного военного ВСУ
17:42
Минздрав обновил перечень "красных" стран – в него вошли Великобритания и Германия
17:33
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
17:26
Глава КС получил повестку в Офис генпрокурора и сделал "ответный ход"
17:04
ЕС и Британия после года переговоров согласовали условия торговли после Brexit
17:00
В 2021 году госзаказ для "Укроборонпрома" увеличат – Зеленский
16:58
На сайте президента Молдовы раздел "на молдавском языке" заменили на "румынский"
Все новости...