Обвинувачений у вбивстві сина депутата Соболєва частково визнав свою вину

Обвинувачений у вбивстві сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Андрій Леврега у залі суду визнав свою вину частково.

Джерело: Судовий репортер

Деталі: 24 грудня у суді прокурор оголосив обвинувальний акт щодо Андрія Лавреги, який, за версією слідства, вбив дитину із необережності, і Євгенія Семенова, якого вважають пособником злочину.

Хлопці нібито вчиняли замах на життя батька – Вячеслава Соболєва – але промахнулись і вбили дитину.

Лаврега на суді заявив, що визнає вину за вбивство дитини, проте не визнає, що мав намір вбивати самого Соболєва. За його версією метою було залякати депутата пострілом.

Наступне засідання суду відбудеться 20 січня.

Пряма мова Лавреги: "По-перше, я хочу вибачитись. Я розумію тяжкість того, що сталось. Так, як я також є батьком, я просто хочу вибачитись. Хочу, щоб потерпілі знали, якби я мав хоч найменшу можливість все виправити, я обов’язково б нею скористався…

Я хочу сказати, що свою провину я визнаю. Я глибоко розкаююсь у скоєному і готовий нести відповідальність. Стосовно обвинувального акту – я визнаю його не повністю. Думаю, не все сказане в ньому, є правдою…

Я натискав на спусковий гачок, я використовував надану мені зброю. Але стосовно 115 статті Кримінального кодексу (умисне вбивство – ред.) я не згоден повністю, так як жодного наміру завдавати, вбивати чи калічити Соболєва Вячеслава Олександровича я не мав…

Ця дія була призначена не для відняття життя. Метою даної акції було, правильно сказати, залякування, а не вбивство".

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