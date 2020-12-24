Обвинувачений у вбивстві сина депутата Соболєва частково визнав свою вину
Обвинувачений у вбивстві сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Андрій Лаврега у залі суду визнав свою вину частково.
Джерело: Судовий репортер
Деталі: 24 грудня у суді прокурор оголосив обвинувальний акт щодо Андрія Лавреги, який, за версією слідства, вбив дитину із необережності, і Євгенія Семенова, якого вважають пособником злочину.
Хлопці нібито вчиняли замах на життя батька – Вячеслава Соболєва – але промахнулись і вбили дитину.
Лаврега на суді заявив, що визнає вину за вбивство дитини, проте не визнає, що мав намір вбивати самого Соболєва. За його версією метою було залякати депутата пострілом.
Наступне засідання суду відбудеться 20 січня.
Пряма мова Лавреги: "По-перше, я хочу вибачитись. Я розумію тяжкість того, що сталось. Так, як я також є батьком, я просто хочу вибачитись. Хочу, щоб потерпілі знали, якби я мав хоч найменшу можливість все виправити, я обов’язково б нею скористався…
Я хочу сказати, що свою провину я визнаю. Я глибоко розкаююсь у скоєному і готовий нести відповідальність. Стосовно обвинувального акту – я визнаю його не повністю. Думаю, не все сказане в ньому, є правдою…
Я натискав на спусковий гачок, я використовував надану мені зброю. Але стосовно 115 статті Кримінального кодексу (умисне вбивство – ред.) я не згоден повністю, так як жодного наміру завдавати, вбивати чи калічити Соболєва Вячеслава Олександровича я не мав…
Ця дія була призначена не для відняття життя. Метою даної акції було, правильно сказати, залякування, а не вбивство".
Передісторія:
- Ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом Range Rover був депутат Київської обласної ради бізнесмен В'ячеслав Соболєв, загинув його син Олександр.
- 2 грудня поліція затримала двох підозрюваних молодиків (18-19 років), які виявилися колишніми добровольцями - Андрій Лаврега (за версією слідства, снайпер) і Олексій Семенов ("розвідник"). Їх арештували на 2 місяці без права на заставу.
- Соболєв назвав прізвища 8 осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз та замаху на нього.
- Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організаторомбанди.
- За словами джерела УП, правоохоронці вийшли також на замовника вбивства.