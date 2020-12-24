Обвиняемый в убийстве сына депутата Соболева частично признал свою вину

Обвиняемый в убийстве сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега в зале суда признал свою вину частично.

Источник: Судебный репортер

Детали: 24 декабря в суде прокурор объявил обвинительный акт относительно Андрея Лавреги, который, по версии следствия, убил ребенка по неосторожности, и Евгения Семенова, которого считают пособником преступления.

Они якобы покушались на жизнь отца - Вячеслава Соболева - но промахнулись и убили ребенка.

Лаврега на суде заявил, что признает вину за убийство ребенка, однако не признает, что намеревался убивать самого Соболева. По его версии целью было запугать депутата выстрелом.

Следующее заседание суда состоится 20 января.

Прямая речь Лавреги: "Во-первых, я хочу извиниться. Я понимаю тяжесть случившегося. Так, как я также являюсь отцом, я просто хочу извиниться. Хочу, чтобы пострадавшие знали, если бы я имел хоть малейшую возможность все исправить, я обязательно бы ею воспользовался...

Я хочу сказать, что свою вину я признаю. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном и готов нести ответственность. Относительно обвинительного акта - я признаю его не полностью. Думаю, не все сказанное в нем, является правдой...

Я нажимал на спусковой крючок, я использовал предоставленное мне оружие. Но относительно 115 статьи Уголовного кодекса (умышленное убийство - ред.) я не согласен полностью, так как никакого намерения наносить, убивать или калечить Соболева Вячеслава Александровича я не имел...

Это действие было предназначено не для отнятия жизни. Целью данной акции было, правильно сказать, запугивание, а не убийство".

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