Пораненим у зоні ООС бійцям Сухопутних військ виплатили по 3-5 тисяч

За рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил генерал-полковника Олександра Сирського, військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил отримали бойові поранення різних ступенів важкості, отримали премії.

Джерело: служба зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ

Деталі: Розмір премій складає від трьох до п’яти тисяч гривень.

Грошові сертифікати військовослужбовцям вручили на щорічному підбиванні підсумків в оперативних командуваннях.

Таких премій отримали понад 180 військових на суму 740 тисяч гривень.

Нагадаємо: 24 грудня на Донбасі поранили двох військових ЗСУ.