Пораненим у зоні ООС бійцям Сухопутних військ виплатили по 3-5 тисяч
Четвер, 24 грудня 2020, 20:12
За рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил генерал-полковника Олександра Сирського, військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил отримали бойові поранення різних ступенів важкості, отримали премії.
Джерело: служба зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ
Деталі: Розмір премій складає від трьох до п’яти тисяч гривень.
Грошові сертифікати військовослужбовцям вручили на щорічному підбиванні підсумків в оперативних командуваннях.
Таких премій отримали понад 180 військових на суму 740 тисяч гривень.
Нагадаємо: 24 грудня на Донбасі поранили двох військових ЗСУ.
Українська правда