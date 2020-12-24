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Пораненим у зоні ООС бійцям Сухопутних військ виплатили по 3-5 тисяч

Четвер, 24 грудня 2020, 19:12
Пораненим у зоні ООС бійцям Сухопутних військ виплатили по 3-5 тисяч

За рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил генерал-полковника Олександра Сирського, військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил отримали бойові поранення різних ступенів важкості, отримали премії.

Джерело: служба зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ

Деталі: Розмір премій складає від трьох до п’яти тисяч гривень.  

Грошові сертифікати військовослужбовцям вручили на щорічному підбиванні підсумків в оперативних командуваннях.

Таких премій отримали понад 180 військових на суму 740 тисяч гривень.

Нагадаємо: 24 грудня на Донбасі поранили двох військових ЗСУ.

Українська правда
Теми: Збройні силиООСвійна
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