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Раненым в зоне ООС бойцам Сухопутных войск выплатили по 3-5 тысяч

Четверг, 24 декабря 2020, 19:12
Раненым в зоне ООС бойцам Сухопутных войск выплатили по 3-5 тысяч

По решению командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил генерал-полковника Александра Сирского, военнослужащие, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил получили боевые ранения различной степени тяжести получили премии.

Источник: служба связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ

Детали: Размер премий составляет от трех до пяти тысяч гривен.

Денежные сертификаты военнослужащим вручили на ежегодном подведении итогов в оперативном командовании.

Таких премий получили более 180 военных на сумму 740 тысяч гривен.

Напомним: 24 декабря на Донбассе ранили двух военных ВСУ.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыООСвойна
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