Раненым в зоне ООС бойцам Сухопутных войск выплатили по 3-5 тысяч
Четверг, 24 декабря 2020, 20:12
По решению командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил генерал-полковника Александра Сирского, военнослужащие, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил получили боевые ранения различной степени тяжести получили премии.
Источник: служба связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ
Детали: Размер премий составляет от трех до пяти тысяч гривен.
Денежные сертификаты военнослужащим вручили на ежегодном подведении итогов в оперативном командовании.
Таких премий получили более 180 военных на сумму 740 тысяч гривен.
Напомним: 24 декабря на Донбассе ранили двух военных ВСУ.
Украинская правда