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Суд ЄС визнав незаконними санкції Ради Європи проти Азарова

П'ятниця, 25 грудня 2020, 00:41

Суд Європейського Союзу вважає, що Рада Європи не проконтролювала дотримання українською судовою системою права на захист колишнього прем’єр-міністра, який втік до Росії, Миколи Азарова. Відповідно, Рада Європи допустила помилку, коли внесла Азарова у санкційні списки.

Джерело: рішення суду, цитує ZN.UA

Дослівно: "Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС припустилась помилки оцінки. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані тою мірою, в якій вони відносяться до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури".

Деталі: З урахуванням цього суд зупинив рішення ЄС про запровадження санкцій проти Азарова.

Що передувало: У березні 2020 року набуло рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. 

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

Українська правда
Теми: Азаровсанкції


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