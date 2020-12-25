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Суд ЕС аннулировал санкции против Азарова, которые уже утратили силу

Пятница, 25 декабря 2020, 09:25
Суд ЕС аннулировал санкции против Азарова, которые уже утратили силу

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Адвокаты Азарова обжаловали решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, которое продлило индивидуальные санкции против окружения експрезидента Януковича, включая Азарова, еще на год.

Суд в своем решении от 16 декабря указал на то, что Совет ЕС, перед тем, как действовать на основе решений органа власти третьей страны, должен был проверить, было ли это решение принято с учетом прав на защиту и на эффективное юридическое сопровождение.

Как известно, Азаров уже не находится в санкционном списке ЕС. Евросоюз исключил его из "черного списка" в марте 2020 года.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских чиновников.

Ими являются: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на один год - до 6 марта 2021 года.

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Украинская правда

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Темы: АзаровсанкцииЕСсуд
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