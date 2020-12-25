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Суд ЕС признал незаконными санкции Совета Европы против Азарова

Пятница, 25 декабря 2020, 00:41

Суд Европейского Союза считает, что Совет Европы не проконтролировал соблюдение украинской судебной системой права на защиту бывшего премьер-министра, который бежал в Россию, Николая Азарова. Соответственно, Совет Европы допустил ошибку, когда внес Азарова в санкционные списки.

Источник: решение суда, цитирует ZN.UA

Дословно: "Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры".

Детали: С учетом этого суд остановил решение ЕС о введении санкций против Азарова.

Что предшествовало: В марте 2020 вступило в действие решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка ексглаву Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

Украинская правда
Темы: Азаровсанкции


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