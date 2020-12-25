Лукашенко заявил о ввозе в Беларусь "тонн оружия" из Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу заявил, что в страну из Украины якобы завозится большое количество оружия.

Источник: БелТА

Детали: Лукашенко назвал белорусского экс-политзаключенного Николая Автуховича организатором "террористической группы", власти обвиняют его во взрывах и поджоге. Вечером 8 декабря Автуховича и еще нескольких человек задержали белорусские силовики.

Лукашенко, комментируя задержание Автуховича, обвинил его в подготовке терактов "по всей стране" и завозе оружия через территорию Украины.

Как пишет TUT.BY, друзья и знакомые не верят в причастность Автуховича к преступлениям, в которых его обвиняют власти.

Прямая речь Лукашенко: "Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину.

Оттуда присылают нам (оружие - УП). Через Украину, через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле".

Реакция Украины: В свою очередь, в украинском МИД назвали такие предположения Лукашенко инсинуациями.

Справка: Николай Автухович - белорусский предприниматель и демократический активист из Волковыска. Служил в Афганистане, уволился из армии в 1991 году и стал заниматься бизнесом. В начале 2000-х основал популярную в Беларуси службу такси. Отбыл два тюремных срока, правозащитники признали Автуховича политзаключенным, осужденным за активную общественную деятельность и борьбу с коррупцией. Правозащитная организация "Международная амнистия" называла бизнесмена и активиста узником совести.

Николай Автухович

Напомним: В ноябре Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко.