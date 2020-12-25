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Справа Татарова: НАБУ відкрило провадження через втручання Венедіктової

П'ятниця, 25 грудня 2020, 20:36
Справа Татарова: НАБУ відкрило провадження через втручання Венедіктової

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурорки Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук у програмі "Мокрик По Живому" на hromadske

Деталі: За словами Грищука, 3 грудня в ЄРДР внесене провадження "щодо втручання у роботу правоохоронних органів".

Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена наново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили лише 18 грудня.

За словами в.о. голови САП, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді та мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів було змінено: "Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі — УП). У них на це пішло десь два тижні".

Через такі дії генпрокурорки НАБУ звинуватило її у перешкоджанні в справі Татарова, зокрема, Бюро вказало, що Венедіктова не мала права змінювати групу прокурорів.

Грищук також не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно.

Пряма мова Грищука: "Я б сказав так, у 37-ій статті (КПК, на яку посилалась Венедіктова - УП) не описані ті обставини, які давали можливість змінювати (групу прокурорів)".

Передісторія:

  • УП стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
  • За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

Знати більше: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

"Українська правда" в Threads

Теми: ВенедіктоваТатаровНАБУ
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