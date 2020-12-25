Справа Татарова: НАБУ відкрило провадження через втручання Венедіктової

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурорки Ірини Венедіктової у справу про ймовірне хабарництво заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук у програмі "Мокрик По Живому" на hromadske

Деталі: За словами Грищука, 3 грудня в ЄРДР внесене провадження "щодо втручання у роботу правоохоронних органів".

Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена наново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили лише 18 грудня.

За словами в.о. голови САП, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді та мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів було змінено: "Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі — УП). У них на це пішло десь два тижні".

Через такі дії генпрокурорки НАБУ звинуватило її у перешкоджанні в справі Татарова, зокрема, Бюро вказало, що Венедіктова не мала права змінювати групу прокурорів.

Грищук також не зміг підтвердити, що Венедіктова діяла законно.

Пряма мова Грищука: "Я б сказав так, у 37-ій статті (КПК, на яку посилалась Венедіктова - УП) не описані ті обставини, які давали можливість змінювати (групу прокурорів)".

Передісторія:

УП стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосується можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.

За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

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