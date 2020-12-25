Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Источник: исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в программе "Мокрик По Живому" на hromadske.

Детали: По словам Грищука, 3 декабря в ЕРДР внесено производства "о вмешательстве в работу правоохранительных органов".

Речь идет о решении Венедиктовой изменить группу прокуроров по делу Татарова. Она сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении замглаве ОП сообщили только 18 декабря.

По словам и.о. руководителя САП, когда прокурор из бывшей группы прокуроров уже был в суде и должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров поменяли: "Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это не ошибка, а было сознательное действие. Мы потребовали материалы, изучили их и предоставили указания детективам (что изменить в деле - УП). У них на это ушло где-то две недели".

Из-за таких действий генпрокурора НАБУ обвинило ее в препятствовании в деле Татарова, в частности, Бюро указало, что Венедиктова не имела права менять группу прокуроров.

Грищук также не смог подтвердить, что Венедиктова действовала законно.

Прямая речь Грищука: "Я бы сказал так, в 37-й статье (КПК, на которую ссылалась Венедиктова - УП) не описаны те обстоятельства, которые давали возможность менять (группу прокуроров)".

Предыстория:

УП стало известно, что НАБУ расследует дело о возможной причастности Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.

С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.

По данным УП, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

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