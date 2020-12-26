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COVID-19: в Украине меньше новых случаев и смертей, но больше госпитализаций

Суббота, 26 декабря 2020, 08:22

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Украине зафиксировали 7 709 новых случаев COVID-19, 121 человек умер и 5 145 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: Несмотря на уменьшение количества новых случаев и смертей, количество госпитализированных за сутки даже выросло, по сравнению с предыдущими днями – 2 888 человек.

25 декабря совершено 31 482 тестирований, в частности методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях. 

По данным СНБО, в Киеве 25 декабря было обнаружено 408 новых случаев заболевания, умерло 15 больных.

Что предшествовало24 декабря в Украине было зафиксировано 11 035 новых случаев COVID-19, 186 летальных случаев и 15 337 выздоровлений, госпитализировано 2 739 человек.

23 декабря в Украине диагностировали 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели 15 775 человек, в больницы попал 2 721 больной, умерли 223 пациента.

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Темы: коронавирус


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