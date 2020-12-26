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У Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії

Субота, 26 грудня 2020, 19:24
У Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії
Кораблі Чорноморського флоту РФ

На Чорноморському флоті РФ в окупованому Севастополі пройшли навчання з організації "екстреного приготування кораблів до бою".

Джерело: повідомлення Міноборони Російської Федерації

Деталі: Як відзначає російське військове відомство, метою навчань в окупованому Криму було відпрацювання дії особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів при здійсненні екстреного виходу з пункту базування, а також перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування.

Крім того, окупаційні з'єднання тренувалися вести бій в разі нападу з повітря.

Аналогічні навчання пройшли не лише в захопленому Росією Криму, а й у Новоросійську.

 

Нагадаємо: Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.

У свою чергу заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос наголосив, що мобілізація і жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.

Українська правда
Теми: бойові діїокупаціяКримвійнаРосія
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