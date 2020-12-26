В Севастополе оккупанты тренировались экстренно начинать боевые действия

На Черноморском флоте РФ в оккупированном Севастополе прошли учения по организации "экстренного приготовления кораблей к бою".

Источник: сообщение Минобороны Российской Федерации

Детали: Как отмечает российское военное ведомство, целью учений в оккупированном Крыму была отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство.

Кроме того, оккупационные соединения тренировались вести бой в случае нападения с воздуха.

Аналогичные учения прошли не толкьо в захваченном Россией Крыму, но и в Новороссийске.

Напомним: Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

В свою очередь, заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что мобилизация и женщин, и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку. А большое количество граждан Украины не знают, как воевать, поэтому не смогут эффективно противостоять врагу.