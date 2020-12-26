Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Севастополе оккупанты тренировались экстренно начинать боевые действия

Суббота, 26 декабря 2020, 20:24
Корабли Черноморского флота РФ

На Черноморском флоте РФ в оккупированном Севастополе прошли учения по организации "экстренного приготовления кораблей к бою".

Источник: сообщение Минобороны Российской Федерации

Детали: Как отмечает российское военное ведомство, целью учений в оккупированном Крыму была отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство.

Кроме того, оккупационные соединения тренировались вести бой в случае нападения с воздуха.

Аналогичные учения прошли не толкьо в захваченном Россией Крыму, но и в Новороссийске.

 

Напомним: Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

В свою очередь, заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что мобилизация и женщин, и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку. А большое количество граждан Украины не знают, как воевать, поэтому не смогут эффективно противостоять врагу.

Украинская правда
Темы: боевые действияоккупацияКрымвойнаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Севастополе оккупанты тренировались экстренно начинать боевые действия

фотоРоссийской "блогерше" из-за незаконного визита в Крым запретили въезд в Украину

Всеобщая мобилизация при нападении РФ: в СНБО раскритиковали идею Зеленского

Япония на месяц закрывает въезд для иностранцев

На Полтавщине в вагоне поезда произошел пожар: 2 погибших

Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС

Все новости...
боевые действия
На Донбассе ранили двух бойцов ООС
Командующий ОС: Вооруженные формирования России направлено срывают договоренности
Боевики атаковали украинские позиции: есть раненый
Последние новости
20:24
фотоВ Севастополе оккупанты тренировались экстренно начинать боевые действия
19:49
Шмыгаль прогнозирует рост экономики на 5% в 2021 году
19:28
В Австрии начал действовать третий в этом году локдаун
19:25
МАУ возобновит рейсы в Азербайджан
19:06
фотоРоссийской "блогерше" из-за незаконного визита в Крым запретили въезд в Украину
18:34
Швеция сообщила о первом случае мутировавшего коронавируса в стране
18:24
Оккупанты совершили обстрел вблизи прифронтового села на Донетчине
17:51
Парламент Грузии проголосовал за безальтернативность интеграции в ЕС и НАТО
17:42
Стало известно, сколько получают рядовые сотрудники "Укрзализныци"
17:29
документыПутин создает в Беларуси пророссийскую партию против Лукашенко – The Insider
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!