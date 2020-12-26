Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Буксир "Яни Капу" повернувся у стрій і готовий до бойових завдань

Субота, 26 грудня 2020, 22:32

Україна відновила боєздатність буксира "Яни Капу", який у 2018 році поблизу Керченської протоки атакували й захопили російські кораблі.

Джерело: інформагентство Міністерства оборони України "Армія Inform"

Деталі: На одному з судноремонтних підприємств України завершили доковий ремонт судна, відновивши його боєздатність.

Зокрема, провели очищення, дефектування та заміну пошкоджених ділянок корпусу і палуби. Також буксир пофарбували.

Крім того, фахівці відновили системи головного двигуна – газохід, паливні насоси, клапани пожежної системи та компресорів. На буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень тощо.

 

Нагадаємо: 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України в складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.

У міжнародних водах у районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації в складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 члени екіпажів, троє з них зазнали поранення.

Передісторія:

  • 18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.
  • 20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".
  • Президент Володимир Зеленський після огляду повернених РФ суден повідомив, що на них не вистачає частини озброєння і обладнання, і заявив, що Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там є".
  • Федеральна служба безпеки Росії заявила, що військові кораблі, захоплені у листопаді 2018 року в Керченській протоці, були передані Україні в "нормальному" стані і начебто зі справною сантехнікою.

Теми: Міноборони


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

фотоУ Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії

фотоРосійській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну

документиПутін створює у Білорусі проросійську партію проти Лукашенка – The Insider

Загальна мобілізація при нападі РФ: в РНБО розкритикували ідею Зеленського

Мутований коронавірус: Японія на місяць закриває в'їзд для іноземців

Усі новини...
Міноборони
У Раді висловили невдоволення міністром оборони і направили листа Зеленському – Рахманін
Бутусов буде позаштатним радником міністра оборони Тарана
Цьогоріч понад 40% тендерів Міноборони не відбулися
Останні новини
23:23
У РФ відреагували на санкції Спортивного арбітражного суду
22:32
фотоБуксир "Яни Капу" повернувся у стрій і готовий до бойових завдань
22:08
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів
21:49
фотоПоліція знайшла підлітків, які знущалися над собакою і знімали це на відео
21:31
фотоУ Німеччині почалася вакцинація від коронавірусу
21:03
Ізраїль планує до квітня охопити щепленнями від Covid майже все населення
20:24
фотоУ Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії
19:49
Шмигаль прогнозує зростання економіки на 5% у 2021 році
19:28
В Австрії почав діяти третій в цьому році локдаун
19:25
МАУ відновить рейси до Азербайджану
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!