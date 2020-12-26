Буксир "Яни Капу" повернувся у стрій і готовий до бойових завдань

Україна відновила боєздатність буксира "Яни Капу", який у 2018 році поблизу Керченської протоки атакували й захопили російські кораблі.

Джерело: інформагентство Міністерства оборони України "Армія Inform"

Деталі: На одному з судноремонтних підприємств України завершили доковий ремонт судна, відновивши його боєздатність.

Зокрема, провели очищення, дефектування та заміну пошкоджених ділянок корпусу і палуби. Також буксир пофарбували.

Крім того, фахівці відновили системи головного двигуна – газохід, паливні насоси, клапани пожежної системи та компресорів. На буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень тощо.

Нагадаємо: 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України в складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.

У міжнародних водах у районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації в складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 члени екіпажів, троє з них зазнали поранення.

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