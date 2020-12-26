Буксир "Яни Капу" повернувся у стрій і готовий до бойових завдань
Україна відновила боєздатність буксира "Яни Капу", який у 2018 році поблизу Керченської протоки атакували й захопили російські кораблі.
Джерело: інформагентство Міністерства оборони України "Армія Inform"
Деталі: На одному з судноремонтних підприємств України завершили доковий ремонт судна, відновивши його боєздатність.
Зокрема, провели очищення, дефектування та заміну пошкоджених ділянок корпусу і палуби. Також буксир пофарбували.
Крім того, фахівці відновили системи головного двигуна – газохід, паливні насоси, клапани пожежної системи та компресорів. На буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень тощо.
Нагадаємо: 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України в складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.
У міжнародних водах у районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації в складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 члени екіпажів, троє з них зазнали поранення.
Передісторія:
- 18 листопада пресцентр Командування Військово-Морських Сил України повідомив, що затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" прямують додому.
- 20 листопада командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко розповів, що українські судна повертаються в Україну на буксирі, бо росіяни їх фактично "угробили".
- Президент Володимир Зеленський після огляду повернених РФ суден повідомив, що на них не вистачає частини озброєння і обладнання, і заявив, що Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там є".
- Федеральна служба безпеки Росії заявила, що військові кораблі, захоплені у листопаді 2018 року в Керченській протоці, були передані Україні в "нормальному" стані і начебто зі справною сантехнікою.