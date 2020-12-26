Буксир "Яны Капу" вернулся в строй и готов к боевым задачам
Украина восстановила боеспособность буксира "Яны Капу", который в 2018 году вблизи Керченского пролива атаковали и захватили российские корабли.
Источник: информагентство Министерства обороны Украины "Армія Inform"
Детали: На одном из судоремонтных предприятий Украины завершили доковый ремонт судна, восстановив его боеспособность.
В частности, провели очистку, дефектирование и замену поврежденных участков корпуса и палубы. Также буксир покрасили.
Кроме того, специалисты восстановили системы главного двигателя – газоход, топливные насосы, клапаны пожарной системы и компрессоров. На буксире провели ремонт донно-заборной аппаратуры, рулевого и якорного устройств, электрооборудования, внутренних помещений и тому подобное.
Напомним: 25 ноября 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
В международных водах в районе Керченского пролива пограничная корабельная группа Российской Федерации в составе кораблей, истребителей и вертолетов совершила нападение на украинские корабли и, применив оружие, захватила в плен 24 членов экипажей. Трое из них тогда получили ранения.
Предыстория:
- 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.
- 20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически "угробили".
- Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".
- В свою очередь, Федеральная служба безопасности России заявила, что военные корабли, захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе, были переданы Украине в "нормальном" состоянии и якобы с исправной сантехникой.