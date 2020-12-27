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У Кремлі заявили, що врегулювання на Донбасі стає все складнішим

Неділя, 27 грудня 2020, 16:11
У Кремлі заявили, що врегулювання на Донбасі стає все складнішим

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що врегулювання на сході України стає все складнішим із плином часу.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", пише ТАСС

Пряма мова: "Мова йде про внутрішньоукраїнський конфлікт. Ні Росія, ні Франція, ні Німеччина не є учасниками або сторонами в цьому конфлікті. І Росія, і Німеччина, і Франція роблять усе можливе, щоб допомогти Україні врегулювати цей конфлікт".

"Чим далі заходить ситуація, тим складнішим стає це врегулювання".

"Пасивність Києва в реалізації прийнятих рішень видна неозброєним оком і в Парижі, і в Берліні. І в Парижі, і в Берліні не приховують свого розчарування по багатьох моментах цієї ситуації".

Деталі: Пєсков заявив, що від української сторони до Москви не надходять пропозиції про контакти.

Пряма мова: "Зараз ніхто особливо і не дзвонить".

"Процес виконання тих самих домовленостей, які були досягнуті в Парижі, і виконання мінського комплексу заходів не те, що забуксував, бо якісь поодинокі положення вдалося дійсно реалізувати, але в цілому, найголовніше – ніхто за них навіть не брався".

Деталі: Пєсков також назвав помилкою висловлювання президента України Володимира Зеленського про Другу світову війну, зроблене майже рік тому.

Пряма мова: "Це була величезна помилка, особливо в рік 75-річчя Перемоги".

На його думку, такі висловлювання "сильно різонули не тільки слух, а й серце не тільки [президента РФ Володимира] Путіна, а й величезної кількості ветеранів... та й взагалі всіх, хто живе на території колишнього Радянського Союзу, чиї предки брали участь у цій війні – всіх їх сильно різонуло, у самій Україні дуже багато таких".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу "Фокус", опублікованому 25 грудня, заявив, що не телефонує президенту РФ Володимиру Путіну, оскільки немає предмета для розмови.

"Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників (у нормандському форматі – ред.), то я буду з ним спілкуватися обов'язково", - сказав Зеленський.

Передісторія:

  • У день відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у Польщі в січні 2020 року Зеленський заявив: "Польща та польський народ першими – першими – відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінДонбас
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