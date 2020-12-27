В Кремле заявили, что урегулирование на Донбассе становится все сложнее

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование в Украине становится все сложнее с течением времени.

Источник: Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", пишет ТАСС

Прямая речь: "Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт"

"Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование".

"Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации".

Детали: Песков заявил, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах.

Прямая речь: "Сейчас никто особо и не звонит".

"Процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то, что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное – никто за них даже не брался".