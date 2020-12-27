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Біля Авдіївки ворог стріляв із гранатометів, сили ООС відповідали

Неділя, 27 грудня 2020, 18:11

З початку доби 27 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Мар’їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БпЛА. Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БпЛА після перетину лінії розмежування.

На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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