Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Возле Авдеевки враг стрелял из гранатометов, силы ООС отвечали

Воскресенье, 27 декабря 2020, 18:11

С начала суток 27 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Вражеская огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА. Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БПЛА после пересечения линии разграничения.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кремле заявили, что урегулирование на Донбассе становится все сложнее

На Львовщине запускают систему автофиксации нарушений ПДД

фотоЭкс-президент Молдовы Додон сразу после отставки поехал в Москву

Украинскую икону, подаренную Лаврову, вывезли с Донбасса через Россию

Не вакцина: ученые испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID

Байден обвинил Трампа в безответственности и предупредил о последствиях

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ возле Водяного – ООС
Двое военных получили ранения – ООС
На Донбассе враг трижды нарушил режим "тишины"
Последние новости
18:11
Возле Авдеевки враг стрелял из гранатометов, силы ООС отвечали
17:54
Британия планирует с 4 января начать прививки вакциной AstraZeneca - СМИ
17:19
Восточную Турцию всколыхнуло землетрясение, толчки ощутили несколько провинций
17:11
В Кремле заявили, что урегулирование на Донбассе становится все сложнее
17:08
Госэкоинспекция выписала штраф на более чем 600 миллионов за самовольную добычу песка
16:30
В Польше первые вакцины получили медики
16:20
Ухудшение погоды может осложнить движение транспорта – ГСЧС
16:07
Оман открывает границы с 29 декабря
16:05
Китай может стать первой экономикой мира на 5 лет раньше, чем ожидалось
15:51
фотоВ древних Помпеях нашли хорошо сохранившийся прилавок бара с фресками
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!