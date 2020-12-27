Возле Авдеевки враг стрелял из гранатометов, силы ООС отвечали

С начала суток 27 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Вражеская огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА. Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БПЛА после пересечения линии разграничения.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет".