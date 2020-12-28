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Разумков охарактеризував свої відносини із Зеленським

Понеділок, 28 грудня 2020, 08:04
Разумков охарактеризував свої відносини із Зеленським

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що із президентом Володимиром Зеленським у нього "абсолютно нормальні відносини".

Джерело: Разумков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Нормальні робочі відносини, як і раніше. Абсолютно нормальні".

Деталі: Разумков запевняє, що з президентом у нього немає конфліктів, а в ситуації з Конституційним судом "усі зайняли державницьку позицію".

Спікер дав зрозуміти, що рівно ставиться до того, що в рейтингу довіри українців опинився вище за чинного президента. На його думку "рівень довіри до будь-якої влади йде по спадаючій траєкторій. Це практика, яка є не лише в Україні, а і в усьому світі".

Разумков запевнив, що буде робити і далі так, щоб його рівень довіри "хоча б не падав".

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитроЗеленський
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