Разумков охарактеризував свої відносини із Зеленським
Понеділок, 28 грудня 2020, 08:04
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що із президентом Володимиром Зеленським у нього "абсолютно нормальні відносини".
Джерело: Разумков в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Нормальні робочі відносини, як і раніше. Абсолютно нормальні".
Деталі: Разумков запевняє, що з президентом у нього немає конфліктів, а в ситуації з Конституційним судом "усі зайняли державницьку позицію".
Спікер дав зрозуміти, що рівно ставиться до того, що в рейтингу довіри українців опинився вище за чинного президента. На його думку "рівень довіри до будь-якої влади йде по спадаючій траєкторій. Це практика, яка є не лише в Україні, а і в усьому світі".
Разумков запевнив, що буде робити і далі так, щоб його рівень довіри "хоча б не падав".
Українська правда