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Разумков охарактеризовал свои отношения с Зеленским

Понедельник, 28 декабря 2020, 08:04
Разумков охарактеризовал свои отношения с Зеленским

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что с президентом Владимиром Зеленским у него "абсолютно нормальные отношения".

Источник: Разумков в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные".

Детали: Разумков уверяет, что с президентом у него нет конфликтов, а в ситуации с Конституционным судом "все заняли государственную позицию".

Спикер дал понять, что ровно относится к тому, что в рейтинге доверия украинцев оказался выше действующего президента. По его мнению "уровень доверия к любой власти идет по убыванию траектории. Это практика, которая есть не только в Украине, но и во всем мире".

Разумков заверил, что будет делать и дальше так, чтобы его уровень доверия "хотя бы не падал".

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийЗеленский
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