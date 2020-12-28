Коронавірус не скидає обертів у Києві: плюс 851 хворий за добу

Минулої доби на коронавірус захворів ще 851 киянин, 10 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 28 грудня

Пряма мова: "У Києві за минулу добу - 851 хворий на коронавірус. Десять людей померли. Одужали за добу 188 людей".

Деталі: Захворіли 27 грудня: 477 жінок віком від 18 до 91 року та 19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років. А також 332 чоловіка віком від 18 до 90 рокiв та 23 хлопчики від п'яти місяців до 17 років. Заразився також 21 медик.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 305, Дніпровському –180, Оболонському районі – 107 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, загалом у стаціонарах медзакладів столиці наразі лікуються 1875 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 45 відсотків.

Усього за період пандемії в столиці на сьогодні вже 108 055 підтверджених випадків захворювання, 1854 людей померли від вірусу. Подолав хворобу 37 461 мешканець столиці.

Нагадаємо: В Україні минулої доби зафіксували 4 385 нових випадків COVID-19, 75 смерті і 7 191 одужання.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулий тиждень в Україні було зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19 на противагу 70 327 від попереднього тижня. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду, водночас МОЗ не планує скасовувати чи переносити посилений локдаун січня. Міністр пояснив чому.