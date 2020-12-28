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Коронавірус на спаді. Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують

Понеділок, 28 грудня 2020, 08:52
Коронавірус на спаді. Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують

Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити посилений локдаун січня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 28 грудня

Пряма мова: "Те, що стосується проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня, МОЗ не збирається вносити зміни".

Деталі: Степанов пояснив, що окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу. За словами міністра, важливо підійти до цього з максимальним зниженням навантаження на медичну систему.

Очільник МОЗ повідомив, що за минулий тиждень в Україні було зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19 на противагу 70 327 від попереднього тижня. Степанов вважає це результатом протиепідемічних заходів уряду.

Міністр відзначив зменшення кількості ПЛР-тестів, він пояснив це збільшенням експрестестів на антигени.

Нагадаємо: Посилений карантин діятиме в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. В уряді назвали це "зимовими канікулами заради безпеки". Список заборон можна знайти тут.

Згідно з опитуванням "Рейтинга", 56% українців підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин із 8 січня. Представники ж малого бізнесу вийшли на протести проти заборони працювати під час локдауну.

Читайте також: Ляшко порадив українцям, як святкувати Новий рік і Різдво під час пандемії

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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